Plus Belle La Vie du 15 juillet 2025 : le choix de Morgane, Jennifer explose (résumé + extrait vidéo épisode 376 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 15 juillet 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 376 de PBLV – Morgane fait un choix aujourd’hui dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». La jeune femme décide finalement de ne pas assister aux obsèques de Samuel tandis que Jennifer explose et s’en prend à Gabriel.





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 15 juillet 2025 – résumé de l’épisode 376

Patrick se prépare pour les funérailles de Samuel lorsqu’il est interrompu par l’arrivée de l’instructeur Delmas dans son bureau. Ce dernier le tutoie, ce qui agace Patrick, qui exige le vouvoiement. Delmas demande la raison de cette convocation. Patrick lui demande de retirer Morgane de son groupe, estimant qu’elle n’est pas prête. Delmas refuse : selon lui, Morgane a du potentiel. Avant de partir, il glisse que Morgane n’apprécierait pas ce qu’il fait…

À la résidence, les candidats s’entraînent. Laura enchaîne les performances et se montre arrogante, notamment envers Jules, qui filme les entraînements. Il propose de faire un sujet sur eux, mais Laura l’envoie balader, évoquant le droit à l’image et affirmant que le coach refusera. Plus tard, Jules discute avec Laura à propos de l’article. Morgane les surprend, visiblement contrariée. Malgré les avertissements de Laura sur le fait que ce soit éliminatoire, Morgane décide d’assister aux obsèques de Samuel. Elle ne peut pas faire autrement.



Publicité





Sur la place, les collègues de Samuel portent son cercueil. Jennifer, bouleversée, les regarde en larmes. Patrick prononce un discours et remet à Samuel, à titre posthume, la médaille d’honneur de la police nationale. Deborah dépose un doudou de Romy sur le cercueil de Samuel en le remerciant. Gabriel prend ensuite la parole et partage une anecdote d’enfance de Samuel. Puis Jennifer livre un discours émouvant pour lui dire adieu. Thomas clôture la cérémonie en demandant à l’assemblée d’applaudir Samuel.

Au centre de tir, les candidats défilent. Laura réussit brillamment. Morgane arrive in extremis : elle a finalement choisi de ne pas assister aux obsèques. Elle tire, les larmes aux yeux. Lors des résultats, elle réussit l’épreuve, tandis qu’un autre candidat est éliminé. Jules, surpris de la voir là, tente de lui parler, mais elle l’envoie promener. Laura en profite pour présenter Jules à Delmas.

Chez Patrick, Babeth lui tient compagnie. Il lui confie que Morgane n’est pas venue aux obsèques et ne l’a même pas prévenu. Il évoque le concours de l’unité spéciale Sud-Est et s’inquiète : lui aussi avait été confronté à Delmas, qu’il considère comme un sale type. Il doute de la solidité de Morgane face à lui.

Au Mistral, tout le monde se retrouve au bar. Thomas partage un souvenir touchant de Samuel. Jennifer s’isole, rongée par la colère : contre Lenny, contre les collègues arrivés trop tard, contre les secours, et même contre Gabriel. Elle lui reproche de lui avoir conseillé de s’éloigner alors que Samuel allait mal. Elle explose, submergée par la culpabilité. Plus tard, Jennifer présente ses excuses à Thomas et Gabriel. Gabriel l’invite à mettre des mots sur sa douleur et lui réaffirme son soutien.

À la résidence, Jules et Laura trinquent. Morgane les interrompt, furieuse. Elle insulte sa sœur, puis s’en prend à Jules, l’accusant de se laisser manipuler par Laura pour la déstabiliser. Steve intervient pour calmer les tensions. Avec Steve, Morgane revient sur son emportement. Elle regrette de toujours se laisser atteindre par Laura. Steve tente de la rassurer : selon lui, Jules n’est pas idiot, il comprendra. Il trouve Laura superficielle et peu sincère, contrairement à Morgane. Elle, au moins, ne triche pas. Morgane confie que ça lui fait du bien de lui parler. Ils échangent des regards complices…

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : les Kepler face à la vérité, Patrick choqué, les résumés jusqu’au 1er août 2025

VIDÉO Plus belle la vie du 15 juillet 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.