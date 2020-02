Qui sont les invités des « 12 coups de coeur » ce soir sur TF1 ? (vidéos)

ANNONCES





Qui sont les invités des « 12 coups de coeur » ce soir sur TF1 ? Comme nous vous l’avons annoncé il y a plusieurs semaines déjà, prime spécial des « 12 coups de midi » ce soir sur TF1. Pour cette soirée de Saint-Valentin, le jeu a été rebaptisé les « 12 coups de coeur ».



Dans ce prime spécial amour, nous retrouverons d’ancien maîtres de midi mais des maîtres de midi en couple. Nous retrouverons ainsi avec plaisir Xavier, Julien, Vincent et Romain ainsi que leurs compagnes.

Qui sont les invités des « 12 coups de coeur » ?

Des couples d’exception nous feront l’honneur de leur présence : Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut ; Nana et Patrick Sébastien ; Jazz et Laurent de la célèbre JLC Family. Inséparables à la vie comme sous les projecteurs, ils nous dévoileront des moments de leur vie amoureuse avec quelques anecdotes croustillantes !



Et il va de soi que cette belle soirée sera orchestrée par notre Cupidon, Jean-Luc Reichmann !

Vidéos

Vous préférez les images ? Voici deux vidéos rien que pour vous…

Dans la première, retrouvez Gil Alma et son épouse Aminata

.@gilalma et sa femme Aminata sont les invités de @JL_Reichmann vendredi à 21h05 dans #Les12CoupsDeCœur ! 😍

Pour la #SaintValentin, on leur a demandé quelle était leur recette du bonheur ! 💘 pic.twitter.com/bA2Wu6LRpI — TF1 (@TF1) February 13, 2020

Dans la seconde, on retrouve avec un immense plaisir Patrick Sébastien et sa compagne Nana…

Quelle est la recette de l'Amour pour @PatSebastien et sa compagne Nana ? ❤️ Ils la confient à @JL_Reichmann pour la #SaintValentin dans #Les12CoupsDeCœur le 14/02 à 21h05 ! pic.twitter.com/wn3G8csGfl — TF1 (@TF1) February 13, 2020

