Un si grand soleil : Romane prête à tuer Manon, la vérité éclate, ce qui vous attend vendredi 14 février (épisode n°385 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – La fin de semaine approche et Manon a maintenant tout compris au sujet de Romane dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». Résultat, dans l’épisode 385 du vendredi 14 février, Manon est en grand danger !

En effet, Manon va voir Romane et lui annonce qu’elle va aller tout dire à la police, comme le voulait Karel !



Du coup, Romane fait diversion en affirmant qu’elle va venir se dénoncer avec elle… Mais elle l’emmène sur les lieux de la mort de Karel et compte bien faire pareil avec elle ! Romane s’apprête à tuer Manon quand les flics débarquent, juste à temps pour la sauver.

Et pour cause, la fille qui a témoigné contre Enric a finalement tout avoué à Alex : elle connaissait Romane et Karel, et c’est Romane qui lui a demandé de chargé Enric !



Pendant ce temps là, la Saint Valentin n’est pas terrible pour Emmy. Elle comptait aller à l’opéra avec Antoine, qui a préféré la trainer dans une soirée étudiante où elle s’ennuie… Elle finit donc par contacter Eliott pour passer le temps…

