Un si grand soleil en avance : Antonin fait une rencontre (résumé + vidéo épisode n°384 du 13 février 2020)

Ce soir dans votre série quotidienne « Un si grand soleil »

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h40 ce soir sur France 2



Un si grand soleil résumé de l’épisode 384

Alors que ses parents font face à des annulations à répétitions, Antonin profite du lycée pour faire venir du monde. Et il fait la rencontre de Blanche, une belle ado qui semble sous son charme… Mais Léa les observe de loin et quand elle vient le voir, Antonin lui assure qu’il n’était pas du tout entrain de draguer…

De son côté, Sofia n’est jamais à court d’idée pour redresser une affaire. Pendant ce temps, Alex fait confiance à son intuition pour faire avancer l’enquête.



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 13 février

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

