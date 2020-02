Un si grand soleil en avance : Emmy et Eliott s’expliquent (résumé + vidéo épisode n°388 du 19 février 2020)

4 ( 4 )



Rien ne va plus ce soir entre Emmy et Eliott dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ! En effet, Eliott va dire à Emmy ce qu’il a sur le coeur et ça va mal tourner…

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h40 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 388

Emmy donne rendez-vous à Eliott pour s’expliquer. Après des semaines d’ambiguïté, Emmy annonce à Eliott qu’il ne faut plus qu’ils se voient ! C’est Antoine qu’elle aime. Eliott lui reproche de ne pas avoir été clair, en l’embrassant et en l’appelant le soir de la Saint-Valentin…

Et alors que la famille Réal traverse des turbulences, Manu reprend ses activités de surveillance sur une affaire qui lui tient à cœur.



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 19 février

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

