« Astrid & Raphaëlle », la série avec Lola Dewaere et Sara Mortensen, dès le 13 mars sur France 2

« Astrid & Raphaëlle » revient. Souvenez-vous… En avril 2019 nous faisons connaissons avec « Astrid & Raphaëlle », deux enquêteuses de choses campées par Lola Dewaere et Sara Mortensen La bonne nouvelle c’est que ce téléfilm, qui était en fait un pilote, revient pour 8 épisodes inédits à compter du 13 mars 2020.



« Astrid & Raphaëlle » : rappel de l’histoire

On replante le décor… Lorsque le commandant Raphaëlle Coste s’adresse au service des archives judiciaires de la police pour une de ses enquêtes, elle ne se doute pas qu’elle va rencontrer une jeune femme aussi brillante que déroutante, mémoire vivante des enquêtes criminelles, Astrid, 30 ans, signe particulier : autiste Asperger.

« Astrid & Raphaëlle » : ce qui va se passer maintenant…

Raphaëlle Coste, commandant à la brigade criminelle, et sa comparse autiste Astrid Nielsen, archiviste à la documentation criminelle, vont de nouveau être confrontées à des énigmes criminelles inextricables.

Maison hantée, victime morte de peur, scène de crime fermée de l’intérieur, jeune homme de plus de 80 ans sont autant de mystères qu’elles vont devoir élucider, armées de leurs différences : Raphaëlle, borderline et intuitive, Astrid, fragile mais véritable encyclopédie vivante de la criminalistique !



Contrairement à ce qu’elles pourraient croire, les deux femmes vont nouer une relation qui va vite dépasser le simple cadre des affaires criminelles pour former un duo inséparable.

Toutes deux vont apprendre à dépasser leurs a priori pour découvrir que la confiance et l’amitié sont possibles en dépit de l’autisme de l’une et du caractère transgressif de l’autre…

Le saviez-vous ?

Le pilote de la série a suscité la curiosité de 5 millions de téléspectateurs pour 20,7 % de part de marché.

– 740 000 téléspectateurs supplémentaire ont été comptabilisés grâce aux replay.

