« Koh-Lanta : L’île des héros » vidéo : découvrez le portrait de Sam, 20 ans

« Koh-Lanta : L'île des héros » vidéo. J-2 avant le début de « Koh-Lanta : L'île des héros » ! Rendez-vous en effet pour la toute première émission ce vendredi 21 février 2020 dès 21h05 sur TF1 et MYTF1 pour le streaming et le replay.



Et comme nous le faisons depuis plusieurs jours déjà, nous vous proposons de découvrir en vidéo le portrait d’un des 14 nouveaux aventuriers…

« Koh-Lanta : L’île des héros » vidéo : le portrait de Sam, 20 ans

Aujourd’hui découvrez Sam. Ébéniste de formation, ce jeune homme de 20 ans rêve en fait d’une carrière militaire. Fier de l’éducation qu’il a reçu, Sam est un fonceur qui a déjà quelques notions de survie. Il sait notamment faire le feu et rêve déjà d’en faire profiter ses camarades. Pour Sam faire Koh-Lanta c’est vivre avec la nature, être bon sur les épreuves mais aussi gentil avec les autres. Et on le sait c’est pas toujours évident.



L’ambition de Sam est on ne peut plus claire : aller jusqu’au bout et gagner ! Les autres aventuriers sont maintenant prévenus. Découvrez son portrait en vidéo

Découvrez le portrait de Sam, 20 ans, ébéniste de formation 🙋‍♂

"Pour moi Koh-Lanta c'est vivre avec la nature." 👇

📺J-2 avant le début de #KohLanta L'île des Héros, le 21 février à 21h05 ! 🔥 pic.twitter.com/CyqXvAhsM2 — TF1 (@TF1) February 19, 2020

