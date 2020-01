Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 14 février 2020

Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 14 février 2020 – Le week-end s’achève et votre série « Un si grand soleil » sera de retour dès demain sur France 2. Mais en attendant lundi soir, on vous propose d’en savoir plus sur ce qui vous attend au début du mois de février avec les derniers résumés spoilers pour la semaine du lundi 10 au 14 février 2020.

ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Dans trois semaines, l’enquête sur la mort du veilleur de nuit du zoo va se poursuivre et Manon va se demander si elle ne devrait pas finalement dire toute la vérité pour soulager sa conscience…

De son côté, Eliott aimerait bien passer la Saint-Valentin avec Emmy… Va-t-il y arriver ?



Lundi 10 février 2020, épisode 381 : Alors que Virgile tente d’organiser un week-end auquel il tient beaucoup, Manu et Alex font le lien entre deux enquêtes. Pendant ce temps, Alice a de plus en plus de soupçons.

Mardi 11 février 2020, épisode 382 : Tandis qu’Emmy reçoit une proposition inattendue et que Becker passe pour un sauveur, Enric se retrouve sur la sellette. Quant à Eliott, il ne se décourage pas.

Mercredi 12 février 2020, épisode 383 : Alors qu’Eliott doit faire face à un imprévu, Manon prend de la distance : va-t-elle y voir plus clair ? Florent, de son côté, se démène pour son client.

Jeudi 13 février 2020, épisode 384 : Tandis qu’Antonin rêve de popularité, Sofia n’est jamais à court d’idée pour redresser une affaire. Pendant ce temps, Alex fait confiance à son intuition pour faire avancer l’enquête.

Vendredi 14 février 2020, épisode 385 : Tout le monde ne vit pas la Saint-Valentin de la même façon : Eliott fait des plans sur la comète, tandis qu’Ève se défend bien de célébrer cette fête ringarde… Quant à Manon, prendra-t-elle ses responsabilités ?

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

