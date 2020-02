Un si grand soleil : Enric libéré mais il avoue, Romane s’explique, ce qui vous attend lundi 17 février (épisode n°386 en avance)

3.8 ( 11 )



ANNONCES





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – La semaine s’achève sur l’arrestation de Romane dans votre feuilleton « Un si grand soleil », mais ça n’est pas synonyme de soulagement pour Enric… En effet, s’il va être libéré dans l’épisode 386 du lundi 17 février, Enric va finalement retourner au commissariat pour avouer le meurtre de la mère de Gabriel !

C’est après avoir retrouvé Mo, Inès et Gabriel qu’Enric va prétexter un besoin de prendre l’air pour retourner au commissariat et soulager sa conscience…



ANNONCES





De son côté, Romane va expliquer son geste. Elle affirme avoir poussé Karel mais ne pas avoir souhaité le tuer. Leur père est sous le choc et explique à la police avoir trouvé sa fille bizarre ces derniers temps… Romane va se soumettre à une analyse psychiatrique et risque jusqu’à 20 ans de prison.

Dylan se dispute avec son père, qui est encore une fois violent avec lui et le gifle. Dylan n’en peut plus, il demande à Eliott de faire plus d’heures au bar pour économiser et pouvoir démissionner de l’entreprise de son père.



ANNONCES





Quant à Camille, elle reconnait FX devant chez elle et décide de prévenir son père. Manu veut s’en charger…

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 3.8 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

LIENS SPONSORISES