Un si grand soleil : Manon prête à parler, Romane a tué Karel, ce qui vous attend jeudi 13 février (épisode n°384 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – La vérité est plus que jamais sur le point d’éclater dans votre feuilleton « Un si grand soleil ». En effet, dans l’épisode 384 du jeudi 13 février, Manon va comprendre que Romane n’est certainement pas étrangère au témoignage à charge que la police a reçu contre Enric…

Et alors que Manon interroge Romane à ce sujet et s’apprête à dire enfin toute la vérité à la police, Romane se rend sur les lieux de la mort de son frère…



Et Romane avoue avoir tué Karel : elle pleure et parle à son frère, en lui expliquant qu’il ne lui a pas laissé le choix et qu’il a tout gâché en la trahissant !

Au commissariat, Alex avance en découvrant que Karel connaissait la jeune femme qui est venue témoigner. Il lui avait téléphoné quelques semaines auparavant…



Pendant ce temps là, l’inauguration de l’escape game se complique. Après que la date ait été repoussé, les parents d’Antonin doivent faire face à des annulations… Et alors que Camille compte s’y rendre avec Alex, une vieille connaissance la surveille de loin… ça n’annonce rien de bon pour l’adolescente puisqu’il s’agit du gars dont elle avait réussi échapper grâce à Elsa !

