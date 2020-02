Demain nous appartient spoiler : Sara devient complice de Roxane ! (VIDEO)

5 ( 4 )



ANNONCES





Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – Les prochains jours vont être pour le moins surprenants dans votre série « Demain nous appartient » ! En effet, alors que Sara a découvert le masque du hackeur dans les affaires de Roxane, elle va prendre une décision très étonnante…

Au lieu de dénoncer Roxane auprès de ses collègues, Sara va choisir de la couvrir et devenir sa complice !



ANNONCES





Sara a trouvé dans les affaires de Roxane le même masque que celui du hacker. Roxane s’est dans un premier temps défendue avant de révéler à Sara ses actes et les raisons qui l’ont poussé à l’acte. Des révélations amenant une réaction pour le coup étrange chez Sara… Au lieu d’accomplir son travail de policière et de dénoncer Roxane pour ses agissements, Sara décide de la couvrir et même de l’aider à essayer de se faire oublier ! Les sentiments qu’elle éprouve pour Roxane risquent de mettre en danger Sara… L’amour a ses raisons que la raison ignore !

Pour découvrir cette scène en avant-première, voici en vidéo les premières images de cette scène.



ANNONCES





Demain nous appartient spoiler Sara choisit son camps

▶ Pour rappel, si cette vidéo ne fonctionne pas, vous y avez également accès directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay et streaming sur MYTF1

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

LIENS SPONSORISES