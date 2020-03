Affaire Polanski : la réaction choc de Jean Dujardin « ça pue dans ce pays »

4.8 ( 6 )

On peut dire que le monde du cinéma est secoué par la polémique autour du César du Meilleur Réalisateur reçu par Roman Polanski vendredi soir, malgré les graves accusations de viol et d’agression sexuelle. Et alors que les réactions sont nombreuses, certains n’hésitent pas à faire des amalgames en s’en prenant à Jean Dujardin, qui tient le premier rôle du film de Polanski.

En effet, Roman Polanski a été récompensé pour le film « J’accuse », dans lequel Jean Dujardin incarne le lieutenant-colonel Marie-Georges Picquart.



ANNONCES





Et on peut dire que la polémique n’a pas tardé à gagner Jean Dujardin, certains allant jusqu’à l’accuser de cautionner les crimes du réalisateur.

Jean Dujardin a ainsi annulé sa venue au journal de 20h de TF1 et il n’est pas venu à la cérémonie des César. Il a ensuite réagi sur le réseau social Twitter : « Je voudrais simplement rappeler que J’accuse est le titre d’un article assez célèbre d’Emile Zola, j’espère que cela ne gêne personne ? Bonne soirée ! »



ANNONCES





Il a enchainé avec une photo de lui avec un masque et en légende : « Je me casse, ça pue dans ce pays ». Une série de tweets que l’acteur a depuis supprimé tandis que sa femme, Nathalie Péchalat, a pris sa défense sur Instagram.

Rappelons qu’au cours de la cérémonie des César 2020, après le sacre de Roman Polanski, Adèle Haenel, Céline Sciamma et bien d’autres ont choisi de quitter la salle. Florence Foresti, la maîtresse de cérémonie, n’est pas revenue sur scène et a écrit « écoeurée » un peu plus tard sur Instagram.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

LIENS SPONSORISES