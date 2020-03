« Astrid et Raphaëlle » du 27 mars : deux épisodes inédits ce soir (n°5 et n°6)

4.5 ( 11 )



« Astrid et Raphaëlle » du 27 mars 2020. Enfin une série qui n’est pas déprogrammée ou reporté aux calendes grecques Votre série « Astrid et Raphaëlle » revient bien ce soir pour deux épisodes inédits. Nos deux enquêtrices de choc – des rôles campées par Lola Dewaere et Sara Mortensen – vous donnent rendez-vous ce soir dès 21h05 sur France 2 ou en replay et streaming sur France.TV pour les épisodes n°5 et n°6



« Astrid et Raphaëlle » du 27 mars 2020

Voici ce qui vous attend ce soir….

Épisode 5 « L’esprit de famille » : Après l’effondrement d’une ancienne carrière de calcaire souterraine, où était organisée une fête, le corps sans vie d’un jeune homme est découvert. Malgré les apparences, l’analyse scientifique est formelle : le cadavre est celui d’un homme de plus de 80 ans. La victime, qui a reçu un coup de couteau avant l’effondrement, porte une montre ancienne. L’enquête permet au commandant Raphaëlle et à Astrid d’éclaircir une rumeur qui les intrigue : la victime aurait résolu les énigmes de l’Alchimie. Les deux jeunes femmes se lancent alors sur la piste d’un mystérieux trésor qui serait le mobile du meurtre…

>>> À voir en avant-première et jusqu’au 10 avril sur France.TV.



Épisode 6 « L’homme qui n’existait pas » : Alors qu’un homme s’effondre sans vie dans un bus, il est retrouvé couvert de sang mais sans aucune plaie visible. Sa mort pourrait avoir été causée par une maladie extrêmement contagieuse. L’enquête amène rapidement Raphaëlle et Astrid à se confronter à Cassandre Germain, le leader charismatique d’un dangereux groupe d’éco-terroristes jusqu’à ce que Raphaëlle se voit retirer brusquement l’enquête par sa hiérarchie…

>>> À voir en avant-première et jusqu’au 10 avril sur France.TV.

Quelle audience en 3ème semaine ?

Confinement oblige, et après un démarrage un brin difficile, votre série a repris quelques belles couleurs la semaine dernière, les deux épisodes ayant réuni 4.65 millions de téléspectateurs et 17.8% de part de marché.

