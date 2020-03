Déprogrammation : pourquoi TMC ne diffusera pas le concert des Enfoirés ce soir ?

4.3 ( 12 )



Pourquoi TMC ne diffusera pas le concert des Enfoirés ce soir ? Et oui encore un déprogrammation en ce dernier vendredi du mois de mars. Cette fois c’est TMC qui bouleverse sa grille et qui annule ou plus exactement reporte la (re)diffusion du concert 2020 des Enfoirés qui, comme vous le savez, a été baptisé « 2020 Le Pari(s) des Enfoirés ».



Alors qu’une première diffusion en clair a eu lieu le 6 mars dernier sur TF1, ce concert évènement devait faire l’objet d’une rediffusion ce soir, vendredi 27 mars 2020, sur TMC. Oui mais le coronavirus est encore passé par là.

Pourquoi TMC ne diffusera pas le concert des Enfoirés ?

Et alors que le concert a été enregistré et déjà diffusé, nombreux sont ceux à ne pas comprendre pourquoi la chaîne a fait le choix de le déprogrammer et de ce fait de reporter sa rediffusion.



Comme l’expliquent nos confrères de Télé-Loisirs, on peut estimer qu’il y a au moins deux raisons :

– la première est directement liée à la chute des revenus publicitaires des chaînes et à la fuite des annonceurs qui ne bousculent plus vraiment au portillon. Moins de pubs = moins de rentrées d’argent. Du coup les chaînes préfèrent opter pour des programmes largement amortis sur le plan financier. Et puis en ce qui concerne « Les Enfoirés » on sait que TF1 reverse une partie des recettes publicitaires à l’association fondée par Coluche. Il serait étonnant que TMC, chaîne du groupe TF1, n’en fasse pas de même.

– Deuxième raison : les ventes de CD et DVD ! Les diffusions du concert à la télévision ont pour objectif d’accroître très sensiblement les ventes. Et actuellement il est bien sûr impossible de se les procurer pour cause de confinement. Rappelons que le chaque CD ou DVD vendu permet aux Restos du Cœur de distribuer 17 repas. Etant donné les circonstances, une diffusion ce soir n’aurait eu aucun impact sur les ventes. Attendre que la situation redevienne « normale » paraît donc être une sage décision.

Vous pouvez quand même aider les Restos du Coeur

Pour autant, et ils ont plus que jamais besoin de nous, n’oubliez pas que vous pouvez aider les Restaurants du Cœur en faisant un don sur http://www.restosducoeur.org/

ou par courrier à l’adresse suivante : Les Restaurants du Cœur 75515 Paris Cedex 15.

À la place du concert des Enfoirés, retrouvez « Mentalist »

En lieu et place du concert des Enfoirés, TMC diffusera ce soir 4 épisodes à la suite de la série « Mentalist ». Voici les résumés des deux premiers épisodes de la soirée

D’un art à l’autre (21h15)

Le gendre d’un riche collectionneur, à qui l’on vient de voler un tableau de grande valeur, est retrouvé mort. Au cours de l’enquête, Jane rencontre un faussaire d’oeuvres d’art, auquel le beau-père de la victime avait demandé d’effectuer une copie du tableau volé, un conservateur d’art, qui a pour habitude de faire l’intermédiaire pour les collectionneurs, ainsi qu’un criminel russe qui avait surenchéri pour obtenir le tableau…

Rouge de désir (22h00)

Une femme est retrouvée morte dans la chambre d’un hôtel. Les soupçons du CBI s’orientent vers son amant, un vrai séducteur professionnel…

