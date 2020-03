5 ( 2 )



« Burger Quiz » du 25 mars 2020. En cette période si troublée et si particulière, rien de tel qu’un bon « Burger Quiz » pour se changer les idées ! Votre prochain rendez-vous est fixé à ce mercredi 25 mars 2020 dès 21h15 sur TMC et comme toujours en replay et streaming vidéo sur MYTF1/TMC.



Cette semaine encore c’est un service orchestré de main de maître qui nous est promis. Et il sera orchestré par l’excellent Laurent Lafitte.

Toujours dans un décor de fast-food, Ketchup et Mayo, deux équipes composées d’un candidat anonyme accompagné de deux personnalités, s’opposeront dans un face à face de questions. L’enjeu pour chacune des équipes est d’obtenir un maximum de « Miam ». Pour cela, une série de 4 manches « alléchantes » : « Les Nuggets », « Le Sel ou le Poivre », « Les Menus » et « L’Addition » avec son mythique « Cheesebuzzer ». Le premier trio à totaliser 25 « Miam » affrontera la dernière épreuve « Le Burger de la Mort ». A la clé, de nombreux cadeaux à remporter…



« Burger Quiz » du 25 mars 2020 : les invités

Et pour ce service exceptionnel de « Burger Quiz » Laurent Lafitte sera entouré de :

Alain Chabat en personne (et oui…) mais aussi Pio Marmaï, Marina Foïs et Chiara Mastroianni.

Vidéo replay

Et en attendant ce soir, petite vidéo replay de la précédente émission…

Il y a encore des bonnes nouvelles dans ce bas monde. pic.twitter.com/4Dii7HXh57 — Burger Quiz (@BurgerQuizOff) March 18, 2020

Détendez-vous et essayez de penser à autre chose avec « Burger Quiz » ce mercredi soir sur TMC.

