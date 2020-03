« Trauma Center » avec Bruce Willis remplace « The Mandalorian » ce soir sur C8 (vidéo)

4.9 ( 8 )



« Trauma Center » avec Bruce Willis au programme TV de ce mardi 24 mars 2020. Mauvaise nouvelle pour tous les fans de l’univers Star Wars. Ce soir, ils attendaient avec impatience la diffusion sur C8 du premier épisode de « The Mandalorian », première série télévisée Star Wars tournée en prises de vues réelles pour Disney +. Oui mais en raison des circonstances exceptionnelles que nous connaissons et du report du lancement de Disney+, la chaîne a préféré le déprogrammer. En lieu et place, le film inédit « Trauma Center » de Matt Eskandari avec Bruce Willis, Nicky Whelan et Steve Guttenberg dans les rôles principaux.



« Trauma Center » : histoire, résumé, synopsis

Voici à quoi vous attendre…

À San Juan, Porto Rico, une jeune femme du nom de Madison Taylor (Nicky Whelan) est blessée lorsqu’elle est prise sous le feu croisé de deux flics corrompus, Pierce (Tito Ortiz) et Tull (Texas Battle). Elle se réveille à l’hôpital et, en tant que témoin d’un de leurs crimes vicieux, elle est placée sous la protection du lieutenant de police respecté Steve Wakes (Bruce Willis). Le malheur de Madison se transforme en un véritable cauchemar lorsque Pierce et Tull décident de finir le travail, réalisant qu’elle est la clé qui leur permettra de remonter jusqu’au crime. Piégée et pourchassée par Pierce et Tull à l’intérieur de l’hôpital fermé, Madison appelle désespérément le lieutenant Wakes à l’aide. Mais elle doit utiliser son environnement pour se défendre seule pendant cette nuit de survie s’il y a un espoir de sortir vivante de l’hôpital…



Vidéo

Pour les fans, voici la bande-annonce mais en version originale pour une fois. En même temps, c’est pas comme si on avait pas le temps de traduire ^^

« X-Men Origins : Wolverine » : également déprogrammé

Juste après C8 avait également prévu la rediffusion du film « X-Men Origins : Wolverine ». Mais cette fois encore c’est une déprogrammation. A la place le film « Acts of Violence » toujours avec Bruce Willis.

En voici un bref aperçu : Mia, la fiancée de Roman MacGregor est enlevée par des trafiquants d’êtres humains. Dès lors, Roman et ses frères Brandon et Deklan n’ont qu’une idée en tête : la retrouver saine et sauve. Ils sont aidés dans leur quête par Avery, le policier en charge de l’affaire. Derrière cet enlèvement se cache Maxwell Livingston, un businessman véreux qui, sous couvert de ses activités, développe un réseau de proxénétisme forcé. Le temps est compté. Réussiront-ils à sauver Mia ?

Une soirée modifiée donc que vous pourrez suivre dès 21h15 sur C8 et comme toujours en streaming via la fonction direct de Mycanal.

