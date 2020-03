« Prodigal Son » du 24 mars 2020 : deux épisodes inédits ce soir

4.5 ( 8 )



« Prodigal Son » du 24 mars 2020. Suite de la saison 1 de votre série « Prodigal Son ». Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur TF1 pour deux épisodes inédits « Ames errantes » et « Prendre un enfant par la main ». À découvrir aussi en replay et streaming sur MYTF1.



« Prodigal Son » du 24 mars 2020 : vos deux épisodes de ce soir

« Ames errantes » : Les cauchemars de Malcolm se font plus précis. Jessica fait mine de vouloir l’aider, mais elle ne le pousse pas à étudier ses rêves pénibles. Gil ne le sollicitant plus, Malcolm est rongé par ses tourments et ne dort plus. Il supplie Gil de le laisser enquêter sur un homicide. Ce sera celui de Jacques Désir, un trafiquant de drogue sauvagement assassiné et mutilé. Dani a travaillé à la brigade des stups et connaissait parfaitement Désir. L’équipe soupçonne tout d’abord Saulo, un chef de gang rival, avant de se tourner vers Estimé, le bras droit de Désir. Celui-ci nie l’avoir tué. Une fusillade éclate dans sa boîte de nuit et Gil écarte Dani car elle est trop proche des suspects…

« Prendre un enfant par la main » : L’équipe enquête sur la mort d’un homme, poignardé plus de cent fois. A la recherche d’un sadique, elle se tourne d’abord vers Jake, le petit ami de Crystal, épouse de la victime, qui s’était séparée de son mari. Jake, entraîneur de Krav Maga, est un sadique invétéré, mais ce n’est pas le coupable. Crystal est surprise en train de fouiller la scène de crime. Un sweat-shirt souillé du sang de la victime est retrouvé et Crystal est arrêtée. Elle avoue le meurtre, mais Bright est persuadé que ce n’est pas elle car elle ne correspond pas au profil. Souffrant du complexe de Jocaste, une relation de dépendance avec Isaac, son fils âgé de 12 ans, elle ne peut pas être sadique de surcroît.



Quelle audience en 3ème semaine ?

Lancée timidement il y a 15 jours, « Prodigal Son » ne parvient à convaincre les téléspectateurs. La semaine dernière les deux épisodes proposés n’ont convaincu que 3,57 millions de téléspectateurs pour 14% de part de marché, loin derrière France 3 et sa série « Le voyageur » avec Eric Cantona.

Audiences TV prime 17 mars : France 3 leader avec « Le voyageur », Pékin Express en hausse https://t.co/RrHATbpvFK #TéléMédias #audiences #PékinExpress pic.twitter.com/B4ccjZOiIA — Stars Actu (@starsactu) March 18, 2020

