Sommaire de « 50’Inside » du 7 mars 2020 : Shy’m, Claudio Capéo, Nicole Kidman , Kim Kardashian / Kany West….

Sommaire de « 50’Inside » du 7 mars 2020. Ce soir, et comme chaque semaine, retrouvez Nikos Aliagas dès 17h50 sur TF1 pour vos deux magazines « 50’Inside l’actu » et « 50’Inside : le mag ». Pour les replay, vidéo streaming et autres extraits de l’émission rendez-vous sur la page dédiée de MYTF1.



Et cette semaine c’est Shy’m qui sera l’invitée de Nikos et sera ainsi présente sur le plateau pour évoquer son actualité. Elle évoquera son premier rôle, aux côtés de Philippe Bas, dans la série « Profilage » dont la nouvelle saison débutera jeudi prochain sur TF1. Pour ses premiers pas de comédienne, elle interprètera le rôle de la psycho-criminologue Elisa Bergmann.

Sommaire de « 50’Inside » du 7 mars 2020: mais aussi…

Dimanche dernier au Théatre des Bouffes du Nord à Paris, le rappeur Kany West (mari de

KimKardashian, ndrl) a donné une messe surprise, entouré de sa chorale gospel. Les équipes de

« 50’Inside » se sont glissées lors de la folle semaine du couple Kardashian / West à Paris…



Tout est allé très vite pour cet artiste révélé il y a seulement 4 ans dans « The Voice ». Claudio Capéo est le portrait de la semaine dans « 50’Inside »

Actrice et productrice, Nicole Kidman multiplie les projets artistiques avec l’adaptation d’une comédie musicale « The Prom » et une nouvelle mini-série « The Un doing ». Une véritable résurrection après des années difficiles…

AUSTRALIE, la Grande Barrière de corail. Ce soir dans 50 min inside le mag, on vous emmène à la découverte de la “8ème merveille du monde”!

Bien d’autres sujets vous attendent bien sûr dans « 50’Inside ». Alors rendez-vous sans faute ce soir dès 17h50 sur TF1.

