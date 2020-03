Ce soir dans Koh-Lanta l’île des héros, les rouges sont divisés (VIDEO épisode 4)

4 ( 8 )



ANNONCES





Koh-Lanta la guerre des chefs au programme TV de ce vendredi 20 mars 2020 – Ce soir à la télé, Denis Brogniart vous donne rendez-vous à 21h05 sur TF1 pour suivre l’épisode 3 de Koh-Lanta l’île des héros. La semaine dernière, c’est Teheiura qui était éliminé à l’issue du conseil rouge, faisant les frais de la stratégie d’Ahmad qui ne veut pas garder les héros qu’il juge trop dangereux.

A suivre également en live streaming et en replay sur myTF1.



ANNONCES





Ça y est, chaque tribu a été renforcée par deux Héros. Et les Rouges et Jaunes se mènent une guerre sans merci. Cependant, l’ambiance sur chaque camp, et les stratégies de jeu sont radicalement différentes.

Osmose jaune contre calcul et division rouge… Quel choix sera le plus payant ? L’avenir le dira vite.



ANNONCES





D’autant que l’aventure est difficile, et les organismes souffrent même pour les héros…

Koh-Lanta l’île des héros – premières minutes du 20 mars





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

LIENS SPONSORISES