Ce soir « Le Grand show de l’humour » remplace « Surprise sur prise » sur France 2 (émission 21 mars 2020)

4.4 ( 7 )



ANNONCES





« Le Grand show de l’humour » n’était pas indiqué dans votre magazine de télévision. France 2 devait en effet diffuser ce soir l’émission « Surprise sur prise ». Oui mais le Coronavirus et passé par là et la chaîne a décidé de tout changer ou presque. Rendez-vous sur France 2 dès 21h05 et comme toujours sur France.TV pour le streaming vidéo, le live et le streaming.



ANNONCES





Pourquoi avoir déprogrammé « Surprise sur prise » ?

Mais pourquoi avoir déprogrammé l’émission « Surprise sur prise » alors qu’elle était déjà enregistrée ? Voilà l’explication de France 2.

Michel Cymes était l’un des invités du divertissement « Surprise sur prise » enregistré il y a plusieurs semaines.



ANNONCES





Par souci de cohérence vis-à-vis des téléspectateurs, et pour éviter toute confusion, l’antenne de France 2 a décidé de déprogrammer cette émission spéciale, qui devait être proposée en première partie de soirée le samedi 21 mars 2020 à l’occasion des 30 ans du programme culte.

Puis de préciser que cette déprogrammation s’inscrivait dans la même logique que celle ayant concerné le magazine « Ça ne sortira pas d’ici » présenté par le même Michel Cymes.

« Le Grand show de l’humour » : demandez le programme

Mais revenons-en au programme au « Grand show de l’humour » proposé à la place.

Michel Drucker propose aux téléspectateurs de retrouver sur scène plusieurs générations de comiques dans leurs meilleurs sketchs.

À ses côtés vous assisterez aux premiers rangs d’un numéro exceptionnel de l’émission réunissant les plus grands moments de rire. Pendant plus de deux heures, partagez sur scène et en images les sketchs les plus drôles de vos comiques préférés.

Les invités

Pour tenter de vous faire oublier ce quotidien quelque peu particulier, vous rirez de bon coeur, enfin on l’espère en tout cas, avec :

Laurent GERRA, les BODIN’S, Anne ROUMANOFF, Roland MAGDANE, Franck DUBOSC, Chantal LADESOU, Olivier DE BENOIST, les CHEVALIERS DU FIEL, Jeanfi JANSSENS, Raphaël MEZRAHI, Mathieu MADÉNIAN, Élie SEMOUN, ZIZE et beaucoup d’autres…

Ce soir, changez-vous les idées pour une émission 100% rire dès 21h05 sur France 2.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

LIENS SPONSORISES