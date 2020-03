« On n’est pas couché » du 21 mars 2020 : pas d’invités ni chroniqueurs ce soir, émission déprogrammée (vidéo replay)

5 ( 4 )



« On n’est pas couché » du 21 mars 2020 : émission déprogrammée ! Ce soir, et comme chaque samedi en seconde partie de soirée, vous étiez censés retrouver Laurent Ruquier, ses chroniqueurs et ses invités pour un nouveau numéro de « On n’est pas couché » ou ONPC pour ceux qui préfèrent. Oui mais le Coronavirus a encore joué les trouble-fêtes.



En lieu et place du talk de ce talk du samedi soir, France 2 proposera la rediffusion d’une pièce de théâtre sur laquelle nous reviendrons dans quelques instants…

« On n’est pas couché » du 21 mars 2020 : pourquoi une déprogrammation ?

Mais la question que vous vous posez peut-être ce matin est « Pourquoi avoir déprogrammé l’émission ? ». La réponse est simple. Contrairement à d’autres programmes, émissions et/ou séries, France 2 ne dispose d’aucune émission d’avance. Même s’il n’est pas en direct, le talk de Laurent Ruquier est enregistré chaque fin de semaine (en général le jeudi, ndrl) pour mieux coller à l’actualité.



Le confinement auquel nous devons faire face pour cause de Coronavirus a poussé la production à ne pas enregistrer d’émission cette semaine.

À la place de « On n’est pas couché » : la pièce de théâtre « Papikra »

C’est une pièce de théâtre que France 2 vous proposera de suivre juste après l’émission de Michel Drucker. Son titre « Papikra » .

« Papikra » : Eva est une mangeuse d’hommes qui présente tous les soirs une revue de striptease dans un cabaret parisien. Elle boit, elle couche, elle rit, c’est son quotidien ! Alors un matin, quand un beau jeune homme sonne à sa porte et lui affirme qu’il est son fils, elle désaoule très vite. Il faut dire que le passé de cette dernière est plutôt trouble …

Avec son sens aigu de l’improvisation, elle va se rebaptiser Paprika, femme de ménage d’Eva, et observer ainsi cet inconnu, le temps d’y voir plus clair. Mais c’est pour son entourage que tout à coup les choses le seront beaucoup moins !

Combien de temps ce fils va-t-il rester dupe de cette comédie ?

C’est ce que Victoria Abril, Jean-Baptiste Maunier vont vous raconter entourés de Julien Cafaro, Prisca Demarez et Jules Dousset.

Pierre Palmade fait ici un habile mélange entre drame et comédie de boulevard où les émotions seront au rendez-vous.

Vidéo replay « On n’est pas couché »

Si l’émission « On n’est pas couché » vous manque, voici un petit bonus vidéo de la dernière émission. On retrouve l’intervention de Didier Roustan…

Retrouvez le replay complet de la précédente émission sur France.TV

