César 2020 : Florence Foresti répond à Cyril Hanouna sur son salaire, il réplique

La semaine dernière, après la polémique autour du César décerné à Roman Polanski et alors que Florence Foresti n’avait pas hésité à quitter le plateau, Cyril Hanouna a révélé dans son émission quotidienne « Touche pas à mon poste » que l’humoriste aurait touché 130.000 euros pour être maîtresse de cérémonie cette année.

Mais Florent Foresti a répondu à l’animateur sur son compte du réseau social Instagram. En story, l’humoriste a affirmé avoir touché 18.500 euros, une somme très loin de ce qu’a affirmé Cyril Hanouna sur C8.



« Cher Cyril, j’ai gagné 18 500 euros pour préparer et présenter les César. Comme vous avez l’air fort bien renseigné sur les salaires de mes prédécesseurs, vous pourrez sans doute lancer un débat sur l’écart salarial entre les hommes et les femmes lors de votre prochaine émission. Bisou. » a écrit Florence Foresti.

Mais Hanouna a répondu dès lundi soir dans TPMP et il assure que Florence Foresti a bien gagné plus de 100.000 euros pour animer les César.



« Nous confirmons donc aujourd’hui, et on a eu Canal+ au téléphone, c’est sûr que Florence Foresti a bien facturé à sa société 120.000 euros à Canal+. Maintenant, c’est devenu une guerre cette histoire de salaire de Florence Foresti. (…) Elle a touché 120.000 euros qui ont été versés à sa société, après quand Florence Foresti dit ‘j’ai touché 18.500 euros’, c’est ce qu’elle se serait reversé juste pour la soirée des César. Après forcément, elle a tourné des magnétos, elle a voulu son réalisateur et c’est elle qui l’a payé » a expliqué Cyril Hanouna.

