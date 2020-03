Confinement : faites du sport à la maison avec Keep Cool et sa chaîne YouTube

4.5 ( 11 )



Durant la période de confinement national, l’enseigne française de salles de sport Keep Cool se mobilise et donne accès de façon libre et gratuite à ses contenus sportif pour faire du sport à la maison.

Keep Cool se mobilise pour accompagner tous les Français dans leur remise en forme au quotidien, qu’ils soient novices ou aguerris, en leur offrant des contenus vidéos motivants, ludiques et variés.



Des programmes fitness adaptés à une activité physique à la maison rendus disponibles en ligne gratuitement sur Youtube, l’Application Keep Cool, Instagram ou Facebook.



Alors, prêt pour un home training ?

SUR YOUTUBE ON SUIT LES COURS VIDÉOS INTERACTIFS ISSUS DES STUDIOS GYM KEEP COOL

Depuis le 19 mars, Keep Cool met à disposition de tous, sur sa chaîne Youtube, près de 50 de leurs cours vidéos interactifs, pour une pratique sport-plaisir à la maison !

Keep Cool a la particularité de proposer à ses adhérents + de 300 cours interactifs exclusifs disponibles en accès libre dans les 260 salles du réseau : Abdos, Hiit, Cardio, Danse, Pilate, etc… de quoi satisfaire toutes les envies.

Une programmation originale unique que Keep Cool prévoit d’enrichir au fur à mesure des jours et semaines de confinement.

DES EXERCICES SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR UN HOME TRAINING RÉUSSI

Keep Cool ouvre exceptionnellement son application à l’ensemble des français, en l’alimentant via la création de programmes sportifs spécialement conçus pour une remise en forme à la maison.

Accessible depuis deux ans, cette application entre coach et adhérents a pour but de maximiser le plaisir du sport et propose des programmes sportifs génériques et/ou personnalisés.

Désormais accessibles à tous, les programmes sportifs à faire chez soi sont fraîchement concoctés par les coachs de l’enseigne. Chacun peut ainsi s’entretenir et continuer à progresser !

