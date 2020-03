Coronavirus : Arnold Schwarzenegger donne un million de dollars pour fournir les hôpitaux

4.6 ( 17 )



Alors que l’épidémie de coronavirus touche le monde entier, l’acteur américain Arnold Schwarzenegger a fait don d’un million de dollars à un fonds en ligne lancé pour collecter de l’argent afin d’aider les hôpitaux à recevoir le matériel nécessaire pendant la crise.

La star de cinéma et ancien gouverneur de Californie a partagé un lien vers une campagne GoFundMe pour le Frontline Responders Fund, qui demande de l’aide pour fournir des masques et des blouses aux hôpitaux.



« Je n’ai jamais cru utile de m’asseoir dans mon canapé à me plaindre de la gravité des choses. J’ai toujours cru que nous devrions tous faire notre part pour améliorer les choses » a écrit Arnold Schwarzenegger sur sa page du réseau social Facebook.

« Il s’agit d’un moyen simple de protéger nos véritables héros d’action en première ligne dans nos hôpitaux, et je suis fier d’en faire partie. Nos médecins, infirmières et personnels hospitaliers sont les véritables héros de l’action de cette crise. Nous avons la possibilité et la responsabilité de leur fournir dès maintenant un équipement de protection individuelle pour les garder en sécurité alors qu’ils luttent contre ce virus… Avec tout le travail courageux qu’ils font en première ligne pour nous garder en sécurité, acheter cent mille masques avec un million de dollars est le moins que je puisse faire. Veuillez prendre un moment pour vous joindre à moi pour soutenir nos héros. »



