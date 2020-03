4.9 ( 9 )



ANNONCES





COVID19 : Brigitte BARDOT et Rémi GAILLARD demandent au gouvernement des mesures en faveur de la protection animale.

Brigitte BARDOT, Rémi GAILLARD, Henry-Jean SERVAT, Emmanuelle RIVASSOUX et Gilles LUKA sont parmi les co-signataires d’une lettre ouverte pour demander au gouvernement des mesures en faveur de la protection animale française.



ANNONCES





L’association Ethics For Animals et le Collectif Chats 100 % Stérilisation Obligatoire (regroupant 600 associations de protection animale en France) soutenus par ces personnalités et par de nombreuses associations (One Voice, L214, Anymal, Association Stéphane LAMART, etc…) ont lancé une pétition sur le site www.protectionanimale- covid19.com à l’attention du Ministre de l’Agriculture, Didier Guillaume, qui a recueilli près de 70 000 signatures en quelques jours.

Cette pétition a pour but :



ANNONCES





de mettre en place un JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT lié à l’activité d’une ASSOCIATION DE PROTECTION ANIMALE permettant aux associations d’œuvrer en toute quiétude en faveur des animaux en prenant toutes les précautions d’usage à l’égard de nos concitoyens.

d’appuyer la demande des associations pour obtenir des vétérinaires qu’ils acceptent comme acte vétérinaire urgent, les stérilisations d’animaux errants ou de refuge comme le prévoit le dernier communiqué de l’ordre des vétérinaires.

« L’ensemble des protecteurs des animaux est confronté à un problème de taille : pouvoir continuer à nourrir les chats libres dont ils ont la charge et porter secours aux animaux en détresse. Si nous comprenons entièrement les règles du confinement, il nous parait essentiel de ne pas abandonner ces chats qui sont pour la plupart nourris par une personne sur le territoire de leur commune. D’autre part, nous constatons que malgré l’Ordre de Méthode publié par le Ministère de l’Agriculture et le dernier communiqué de l’Ordre des vétérinaires, encore trop peu de vétérinaires acceptent aujourd’hui de procéder aux stérilisations des chats errants. Pourtant, il s’agit là d’une véritable nécessité. Les associations voient arriver l’été avec son lot d’abandons, et refuser de stériliser les chats errants fait craindre une situation dramatique pour les refuges et pour les animaux avec une augmentation de la misère animale.» déclarent Brigitte Bardot, Rémi Gaillard, Henry-Jean SERVAT, Emmanuelle RIVASSOUX et Gilles LUKA qui appellent à signer la pétition sur le site www.protectionanimale- covid19.com

L’association Ethics For Animals et le Collectif Chats 100 % Stérilisation Obligatoire souhaitent aujourd’hui que les protecteurs des animaux puissent nourrir les chats libres au-delà du kilomètre autorisé sans écoper d’amendes comme cela a pu être le cas dans plusieurs départements en France. L’Italie, l’Espagne et la Belgique ont déjà pris des mesures dans ce sens pour leurs associations et refuges.

Comme le soulignent les personnalités dans leur lettre ouverte : « Malgré les demandes répétées faites au Ministère de l’Agriculture, personne ne sait exactement ce qu’il est d’usage de faire. Aussi, il est regrettable de constater que des personnes puissent écoper d’une amende de 135 € parce qu’elles sortent nourrir les chats libres de leur commune alors même qu’elles respectent les précautions sanitaires : elles sont seules et suffisamment à distance d’autres individus pour ne pas contaminer ou être contaminées par le COVID-19. Une répression d’ailleurs aléatoire selon les agents et les communes, puisque d’autres peuvent très bien nourrir les chats sans écoper d’amende. Ce manque de réponse est problématique, car ces animaux doivent être nourris et ne peuvent compter que sur ces associations. C’est également une urgence sanitaire de ne pas laisser ces chats errants se reproduire et mourir de faim dans nos rues. »

Comme le disait si justement Lamartine : « On n’a pas deux cœurs, un pour les animaux et un pour les humains. On a un cœur ou on n’en a pas. »

Crédit/source : Ethics For Animals et le Collectif Chats 100 % Stérilisation

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

LIENS SPONSORISES