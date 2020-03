Demain nous appartient : 2 acteurs phares confinés ensemble après la déprogrammation

4.7 ( 15 )



La série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » n’est plus diffusée depuis hier, en raison d’épidémie de coronavirus et de l’arrêt forcé des tournages. Mais alors que le feuilleton a cédé sa place à une quotidienne de « Sept à Huit », les acteurs de DNA sont toujours présents sur les réseaux sociaux et ne rompent pas le contact avec leurs fans.

Hier sur Instagram, on a ainsi pu découvrir que deux acteurs sont confinés ensemble.



Il s’agit de Hector Langevin, alias Bart, et Grégoire Champion, Timothée dans « Demain nous appartient ».

Eux aussi s’occupent comme ils peuvent pendant ce temps sans pouvoir sortir et hier soir, Hector Langevin a ainsi organisé un DJ Set en live sur son compte Instagram où l’on pouvait le voir aux côtés de Grégoire.



Alors si vous souhaitez regarder sa prochaine soirée live, ça se passe en story sur Instram sur son compte @hectorlangevin.

