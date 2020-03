Demain nous appartient en avance : Amanda et Marie, le clash (résumé + vidéo épisode 679 DNA du 11 mars 2020)

5 ( 2 )



Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 679 du mercredi 11 mars 2020 –Ce soir dans votre série sétoise « Demain nous appartient », c’est le clash entre Amanda et Marie. Les explications au sujet de Maxime sont musclées entre les deux jeunes femmes et Amanda finit par menacer Marie…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h20 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 679

Amanda a appris que Maxime se dopait avec des produits nocifs pour la santé. En plus de cette nouvelle, elle découvre que c’est Marie qui lui a fourni ces produits. Maxime est désormais accro aux médicaments et a dû se faire hospitaliser… Marie vient lui rendre visite et tombe sur Amanda la reçoit… à sa façon ! Pour Amanda, qui croit encore en son amour avec Maxime, hors de question que Marie s’approche à nouveau de celui qu’elle aime ! Marie insiste mais Amanda la menace ! Va-t-elle les mettre à exécution ? Mais surtout, où en est l’état de santé de Maxime qui est donc hospitalisé ?

De son côté, Martin fait une terrible annonce à Antoine. Samuel peine à comprendre et accepter les choix de Leila, tandis que la relation entre Noor et Samuel s’envenime.



Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 679 du 11 mars

