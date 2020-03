Plus belle la vie : ce soir, Luna fouille l’appart d’Andrès (résumé + vidéo de l’épisode 4013 PBLV du 11 mars 2020)

5 ( 6 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4013 du mercredi 11 mars 2020 – Ce soir, les choses vont encore empirer entre Luna et Andrès dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie ». En effet, Luna ne va pas hésiter à fouiller l’appartement d’Andrès et elle va découvrir qu’il cache un second téléphone portable !…

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4013

Alexandra clame son innocence auprès de Boher, mais ce dernier la croit coupable. Léa intervient en faveur d’Alexandra mais Boher a peur que le médecin se fasse manipuler par sa patiente. Une complicité nait entre Boher et Irina, qui lui propose de boire un verre. Elle lui confie la vérité sur Pavel et ce qu’il a fait dans le passé. De son côté, Mila surprend une conversation entre Syd et sa mère. Mila crache sa colère, et reçoit un coup de couteau en échange…

Franck demande à Eric de quitter l’appartement. Il est également maladroit avec la veuve de son ami Jérôme, Laetitia, dont il ravive la douleur. Il veut se rapprocher de son fils, mais Noé préfère la compagnie d’Eric. Lors du dîner, Franck, agacé, s’en prend à Eric…



Andrès vient s’excuser auprès de Mirta pour son comportement de la veille. La mère redonne espoir à sa fille, elle est sûre qu’Andrès l’aime et qu’il va finir par s’ouvrir…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4013 du 11 mars

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

