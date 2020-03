Demain nous appartient en avance : Samuel gifle Noor (résumé + vidéo épisode 685 DNA du 19 mars 2020)

4.2 ( 5 )



ANNONCES





Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 685 du jeudi 19 mars 2020 – Les choses vont dégénérer ce soir entre Samuel et Noor dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, Noor va insulter Samuel, qui ne va réussir à se maîtriser et va la gifler ! La situation semble avoir atteint un point de non retour !…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h20 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



ANNONCES





Demain nous appartient – résumé de l’épisode 685

La relation entre Samuel et Noor devient de plus en plus tendue. En effet, la cohabitation des deux est au bord de l’explosion. Samuel ne supporte plus l’attitude égoïste de Noor et son petit copain Jules. L’adolescente est quant à elle persuadée que son beau-père fait tout son possible pour lui « pourrir » la vie. Une dernière dispute fait commettre l’irréparable à Samuel… Après s’être fait accusé de pédophile, il donne une énorme gifle à Noor ! La réaction de l’ado risque d’être terrible…

De son côté, Martin se sent trahi par son entourage. Et Chloé a une nouvelle réjouissante à révéler à ses élèves. Quant à Amanda, elle fait une belle rencontre.



ANNONCES





Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 685 du 19 mars

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.2 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

LIENS SPONSORISES