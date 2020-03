Plus belle la vie : ce soir, Emilie au plus mal (résumé + vidéo de l’épisode 4019 PBLV du 19 mars 2020)

5 ( 5 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4019 du jeudi 19 mars 2020 –Rien ne va plus ce soir pour Emilie dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie ». En effet, au plus mal, la jeune femme va tomber dans le coma, sous les yeux de Léa et Kévin…

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4019

Alexandra réapparaît et choisit de faire confiance à Léa pour l’innocenter. Elles parviennent à réintégrer l’hôpital. Léa dit à Patrick que c’était un malentendu, avant de reprendre en charge le service et de soigner Jeanne, qui va très mal et qui crache du sang. Kevin a peur de perdre Emilie qui va de plus en plus mal aussi. Jeanne fait des aveux émouvants à Mila qu’elle considère comme sa fille. De son côté, Rochat voit que César ne va pas bien, mais ce dernier tente de lui cacher son état…

Blanche découvre que Noé rêve de faire un escape game grandeur nature et elle souffle l’idée à Franck. Ce dernier se renseigne sur internet et tombe sur la démonstration de Raphael, un organisateur. Même si Franck est sceptique, Blanche insiste pour qu’il le fasse. Franck rencontre Raphael et lui explique l’enjeu ; celui de ressouder la complicité avec son fils…



Alex et Ariane sont inséparables au point de manquer leur travail respectif. Ariane s’invite même comme patiente au cabinet d’Alex pour faire l’amour…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4019 du 19 mars

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

