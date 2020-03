Koh-Lanta : une candidate annonce qu’elle est enceinte

5 ( 9 )



Koh-Lanta infos candidats – Carnet rose pour l’une des candidates de « Koh-Lanta : l’île des héros », saison diffusée actuellement chaque vendredi soir sur TF1. En effet, la boxeuse Naoil a annoncé sur le réseau social Instagram être enceinte.

« En cette période de crise et de guerre, je pense qu’un peu d’amour ne fais pas de mal. Heureuse de partager avec vous cette super nouvelle. J’ai jamais autant souffert de garder un secret. 🤐🤫🤭 Merci à la vie et à ma vie ❤️ » a écrit Naoil hier en partageant une photo de son ventre avec des petits pieds dessus.



Naoil est coach sportive et boxeuse professionnelle. Son palmarès est de 24 combats, dont 21 victoires et seulement 3 défaites ! Elle a été médaillée de bronze aux championnats du monde et elle a également obtenu la médaille de bronze aux championnats d’Europe. Elle se définit comme « vraie, positive et une vraie guerrière ».

PHOTO Naoil de Koh-Lanta annonce sa grossesse

