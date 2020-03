Un si grand soleil en avance : Elisabeth apprend la vérité sur Hugues (résumé + vidéo épisode n°401 du 9 mars 2020)

5 ( 3 )



La semaine commence et elle s’annonce compliquée et éprouvante pour Elisabeth dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». En effet, grâce à Guilhem, Elisabeth va apprendre la vérité sur Hugues et décider de le quitter.

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h40 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 401

Elisabeth arrive chez son fils, Julien, après avoir rompu avec Hugues. Elle ne peut retenir ses larmes quand ses petits enfants, Manon et Arthur, l’interroge sur leur rupture… Julien et Alice les regardent avec émotion, Manon et Arthur assurent à leur grand-mère qu’ils sont là pour elle. Et pendant ce temps là, Hugues ère dans les rues de Montpellier. Il avale une grande quantité de médicaments…

Quant à Manu, il arrive trop tard pour apporter son aide. Et parallèlement, Dylan culpabilise plus que jamais, mais Antonin aussi…



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 9 mars

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

