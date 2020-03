Demain nous appartient en avance : Victoire poursuit la guerre (résumé + vidéo épisode 676 DNA du 6 mars 2020)

4.4 ( 7 )



Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 676 du vendredi 6 mars 2020 –Ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient », la guerre est toujours plus que jamais d’actualité entre Victoire et Sandrine… Victoire continue de faire un maximum de bruit pour énerver Sandrine !

Un épisode inédit à découvrir dès 19h20 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 676

La lutte fait rage entre Sandrine et Victoire. Les deux voisines se font la guerre du bruit et décident de se rendre coup pour coup. Alors que Sandrine a fait venir une chorale de lycéennes chez elle, Victoire décide de se venger sans perdre de temps. Au programme après-midi ponceuse et musique à fond ! La guerre du bruit n’est pas prête de se terminer à Sète !

De son côté, Antoine a des aveux à faire à Rose et Souleymane tandis que Martin fait une découverte sur son passé. Et, inquiète pour Maxime, Amanda demande de l’aide à Marianne…



Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 676 du 6 mars

