Étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » : on vous offre un indice, Sagamore Stévenin s’invite sur le plateau (vidéo)

Étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » (indices). On va pas se mentir l’étoile mystérieuse du jeu « Les douze coups de midi » se montre particulièrement avare en indices depuis plusieurs jours. Pas grand chose à se mettre sous la dent depuis plusieurs jours déjà. Pour vous aider, nous avons donc décidé de vous en offrir un supplémentaire.



Avant cela, faisons un rapide résumé sur ce qui s’est passé hier dans le jeu de Jean-Luc Reichmann.

Sachez d’abord qu’Éric a conservé son titre de maître de midi avec une victoire à 1.000 euros, dont 500 pour sa cagnotte ! Et vu son montant, on va dire que c’est pas rien. Cette dernière s’élève en effet à ce jour à 561.963 euros.



Du côté de l’étoile mystérieuse, et alors qu’aucun nouvel indice n’est apparu, notre champion a proposé sans succès le nom du champion de tennis Novak Djokovic.

Étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » : les indices

Et on commence par les indices visibles et ils sont pas nombreux : une piste de ski, une marelle et un sac à dos rouge.

Nos cadeaux :

– on n’aime pas forcément être invité à sa table.

– on peut dire de lui qu’il aime particulièrement les parcs d’attraction

Les noms déjà proposés pour l’étoile mystérieuse

Michel Blanc, Michel Jonasz, Sylvester Stallone, Thierry Lhermitte, Coluche, Fabrice Luchini, Josiane Balasko, Linda de Suza, Liane Foly, Elie Semoun et Novak Djokovic.

Alors une idée ?

Et on termine comme souvent par des images. Et hier Sagamore Stévenin, l’un des héros du jour dans Léo Matteï, s’est invité sur le plateau de l’émission. Un beau moment que nous vous proposons de revoir maintenant

Retrouvez l'étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » aujourd'hui à partir de 12 heures sur TF1

