Plus belle la vie : ce soir, Luna remarche (résumé + vidéo de l’épisode 4010 PBLV du 6 mars 2020)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4010 du vendredi 6 mars 2020 – Ce soir, c’est une énorme avancée qui attend Luna dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie ». En effet, Luna va réussir à remarcher le temps de quelques pas !

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4010

A l’hôpital, Alexandra prétend être une amie de Danon, puis bouscule Léa pour s’enfuir. Entre Mila et Jeanne, les mots sont durs, et la rupture est inévitable. Jeanne chasse Mila de son appartement. Léa est interrogée par Boher et Irina, et comprend qu’elle aurait pu être tuée par Alexandra. Irina questionne Boher sur sa relation avec Léa, et apprend par la même occasion qu’il est célibataire. De son côté, Vitreuil console Jeanne en pointant du doigt l’ingratitude de Mila…

Coralie et Théo accepte d’héberger Antoine, même si Coralie craint que cela tende encore plus leurs rapports avec Clément. Le couple va être privé de son intimité et de son petit paradis amoureux. Clément est ravagé par le départ de son fils et se remet en cause…



Luna décide de progresser et parvient enfin à se tenir debout. De son côté, Mouss vient voir Andres car il s’inquiète pour Luna, qui selon lui, lui cache quelque-chose…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4010 du 6 mars

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

