Demain nous appartient spoiler : Rose et Souleymane enquêtent (VIDEO)

Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – Les choses vont se corser pour Antoine dans les prochains jours dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, Rose et Souleymane vont enquêter pour comprendre ce qu’Antoine leur cache.

Vont-ils découvrir la vérité ?



Souleymane et Rose voient bien que quelque chose ne va pas dans la vie d’Antoine actuellement. Ils décident de mener l’enquête et une de leur piste les emmène chez Daphné. Souleymane et Rose veulent comprendre pourquoi Antoine est venu lui rendre visite et cherchent à comprendre ce que sait cette Daphné. Si elle parle elle pourrait leur apprendre le lourd secret d’Antoine et tout faire basculer…

Pour découvrir cette scène en avant-première, voici en vidéo les premières images de cette scène.



Demain nous appartient spoiler Rose et Souleymane enquêtent sur Antoine

Demain nous appartient, c'est lundi au vendredi à 19h20 sur TF1

