Un si grand soleil : Manu interroge Christophe, Virgile rejette Eve, ce qui vous attend mardi 3 mars (épisode n°397 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 397 du mardi 3 mars, Manu va convoquer Christophe au commissariat pour l’interroger.

Suite aux soupçons de Johanna, Manu lui demande ce qu’il faisait le soir de l’incendie de l’escape game.



Christophe affirme ne pas s’en souvenir car il prenait trop de médicaments… Il essaie de charger Johanna en affirmant qu’elle lui remet tout sur le dos depuis qu’elle a perdu son bébé.

De son côté, Johanna avoue à Ludo qu’elle ait allée parler à Manu et elle lui raconte enfin pour la fois où elle a failli mourir parce que Christophe l’avait balancée aux Gimenez. Ludo ne comprend pas qu’elle ne lui ait pas dit avant et n’encaisse pas, il s’en va.



Hugues se rapproche d’Arthur, avec qui il va faire une balade à vélo. Un rapprochement qui fait plaisir à Elisabeth. Et Hugues incite Arthur à faire du sport pour se sentir mieux dans son corps et dans sa tête.

Quant à Virgile, il rejette complètement Eve et lui demande de sortir de sa vie !… Eve se confie à Eliott, elle est dévastée mais ne veut pas abandonner Virgile.

Et quand Elisabeth rentre chez elle, elle y retrouve un inconnu qui l’agresse. C’est Hugues qui le met hors d’état de nuire, Elisabeth est sous le choc.

