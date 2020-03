Demain nous appartient spoilers : Antoine s’explique avec Martin, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés DNA du 16 au 20 mars)

5 ( 5 )



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 16 au 20 mars 2020 –On est samedi et comme tous les week-ends, il est temps pour les fans de « Demain nous appartient » d’étancher leur curiosité. En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine avec les spoilers.

Et la semaine à venir s’annonce finalement pas si mal pour Antoine !



En effet, alors qu’Aurore va finalement décidé de ne pas suivre Martin et d’enquêter en solo, en fin de semaine Antoine va avoir une explication sincère avec lui. Martin réalisera-t-il que son père n’était pas l’homme bon qu’il croyait être ?

Quant à Leïla, elle va être déchirée par la guerre entre Samuel et Noor à la maison et faire une erreur sur son lieu de travail… Quant à Soraya, elle va finalement accepter de défendre Thomas Delcourt pour son procès.



Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 16 au 20 mars 2020

Lundi 16 mars (épisode 682) : Aurore découvre la disparition d’un élément clé de l’enquête, tandis qu’Antoine fait des révélations à Martin que ce dernier n’est pas prêt à entendre. A cause du travail de Bart, son nouvel ami, Gabin, se retrouve dans une position delicate. Thomas Delcourt fait appel à Lou pour une requête particulière.

Mardi 17 mars (épisode 683) : De fortes tensions apparaissent au commissariat. Aurore prend une décision importante. Bart tente, en vain, de faire entendre raison au père de Gabin. A la surprise de tous, Soraya decide de prendre en charge le dossier de Thomas Delcourt.

Mercredi 18 mars (épisode 684) : Un appel d’Aurore redonne espoir à Rose et Souleymane et soulage tout le monde. Une erreur médicale risque de coûter cher à Leïla alors que la discorde entre Noor et Samuel ne s’apaise pas. Grâce à Amanda, Maxime decide de se montrer raisonnable.

Jeudi 19 mars (épisode 685) : Martin se sent trahi par son entourage. De son côté, Chloé a une nouvelle réjouissante à révéler à ses élèves. La discorde entre Samuel et Noor attaint un point de non retour. Amanda fait une belle rencontre.

Vendredi 20 mars (épisode 686) : Après une explication sincère avec Martin, Antoine prévoit une surprise émouvante pour Rose et Souleymane. La fête des trois ans du Spoon est mouvementée pour Amanda. Leïla ne supporte plus la bataille entre Samuel et Noor.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO résumé de la semaine du 9 au 13 mars

Et si vous avez manqué des épisodes cette semaine, on vous propose de vous rattraper avec ce court résumé en vidéo.

