« The Voice » : ce soir, découvrez la suite des battles (EXTRAIT VIDEO)

« The Voice » au programme TV de ce samedi 14 mars 2020 – Ce soir à la télé, Nikos Aliagas et les quatre coachs de la saison 2020 de The Voice (Lara Fabian, Amel Bent, Pascal Obispo et Marc Lavoine) vous donnent rendez-vous pour une seconde soirée de battles. Toujours un moment difficile puisque les coachs vont devoir faire des choix souvent déchirants et éliminer des talents de leurs propres équipes.

A suivre ce soir dès 21h05 sur TF1 et MYTF1.



Rappelons que cette terrible épreuve est sans appel : une battle, deux talents et pourtant une seule et unique place pour accéder à l’étape des KO…Chaque coach présentera sur scène deux talents de son équipe qui s’affronteront, voix contre voix, sur une chanson choisie par leur coach.

A la fin de la battle, le coach sera confronté à un dilemme cornélien en ne gardant qu’un seul talent. Le talent non retenu quittera aussitôt le concours puisque aucun vol de talent ne sera possible cette saison.

L’enjeu est capital, les talents devront donner le meilleur d’eux-mêmes pour espérer continuer l’aventure. L’heure des choix a sonné pour les coachs ! Quels talents vont continuer l’aventure ?



« The Voice » ce soir : extrait du 14 mars

Toni et Isilde sont les premiers talents de la soirée qui ouvrent ces premières Battles. Amel Bent souhaite qu’elles s’affrontent sur le titre « Toute la musique que j’aime » de Johnny Hallyday. Souvenez-vous, lors des auditions à l’aveugle, Toni et Isilde ont livré des prestations dignes des plus grandes divas. Respectivement, elles ont interprété les titres «Doo Wop » de Lauryn Hill et « Poker Face » de Lady Gaga. Deux prestations qui ont marqué les esprits et conquis leur coach Amel Bent. Ce soir, elles sont deux mais il n’y a qu’une place pour les KO.

Pour en voir plus il faudra bien sûr vous brancher sur TF1 et/ou MYTF1 dès 21h05. Et si vous ne pouvez pas regarder, vous pourrez vous rattraper en replay sur la page dédiée de MYTF1.

N’oubliez pas que juste après, Nikos Aliagas vous donne rendez-vous pour « The Voice, la suite » en compagnie des 4 coachs. Au programme « Les debriefs », « Le focus des Talents »… mais aussi Camille Lellouche qui viendra interpréter son titre « Parle ».

