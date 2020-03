Déprogrammation 18 mars 2020 France 3 : « Municipales 2020 » cède sa place à « Des racines et des ailes »

5 ( 4 )



Déprogrammation 18 mars 2020 France 3. « Municipales 2020 » est le titre de l’émission que vous étiez censés retrouver ce mercredi 18 mars 2020 sur France 3. Oui mais l’actualité chargée de ces derniers jours ont poussé la chaîne à la déprogrammer. En lieu et place une rediffusion d’un numéro de « Des racines et des ailes » consacré à la Bretagne. Une émission proposée dans le cadre de la collection Passion Patrimone et présentée par Carole Gaessler.



Déprogrammation 18 mars 2020 : « Des racines et des ailes » remplace « Municipales 2020 »

Dans le Finistère, Nicolas Duverger défend l’authenticité et la diversité des paysages. Il se bat pour maintenir la vitalité des petites cités de caractère. Nous le suivons à Pont-Croix, où le Petit Séminaire est en pleine restauration, pour devenir un nouveau lieu de vie. Il nous emmène aussi à Névez : le marché, déplacé récemment, a revigoré le cœur du village.

Dans les Côtes-d’Armor, Bréhat accueille de jeunes artisans. Ils ont choisi de travailler et de vivre toute l’année dans l’archipel. Stéphane Neumager a repris les rênes des verreries de l’île. Cette entreprise renommée exporte ses créations dans le monde entier. Elle fait même des émules puisque d’autres jeunes verriers viennent s’installer à Bréhat…

Dans le Kreiz Breizh, au centre de la Bretagne, les habitants innovent pour redynamiser leur village. A Trémargat, ils ont créé une Société Civile Immobilière citoyenne, qui réussit à attirer de jeunes agriculteurs. La solidarité a permis d’ériger un véritable modèle économique. A Lanrivain, l’école a été sauvée en devenant bilingue français-breton. Des idées qui font leurs preuves. La démographie est en plein essor.



Au Festival interceltique de Lorient, nous partageons l’aventure du bagad de Bourbriac, un petit village de 2500 habitants. Ces 50 musiciens passionnés participent au championnat national des bagadoù ! A la clef, une place parmi l’élite des orchestres bretons traditionnels.

L’émission @drda_officiel « Le goût de la Bretagne » dans la collection Passion Patrimone présentée par Carole Gaessler sera diffusée mercredi 18 mars à 21h05 à le place des « Débats Municipales 2020 » pic.twitter.com/LimFrFS3GV — France3ServicePresse (@France3Presse) March 16, 2020

« Des racines et des ailes : Le goût de la Bretagne », un film réalisé par Sandra Malfait et produit par Eclectic Production, avec la participation de France Télévisions. A voir aussi en streaming vidéo et replay sur France.TV

