Le tournage de « Plus belle la vie » interrompu (infos PBLV)

4.1 ( 7 )



ANNONCES





Tournage de « Plus belle la vie » : suspendu. Et une mauvaise nouvelle de plus en ce début de semaine. Le tournage de la série de France 3 « Plus belle la vie » est à son tour interrompu pour cause de Coronavirus. Mais contrairement à France 2, la chaîne n’a pas fait le choix d’en suspendre la diffusion !



ANNONCES





France 3 dispose à l’heure actuelle de plusieurs épisodes PBLV en stock et tous seront diffusés comme prévu. Reste à savoir ce qu’il adviendra par la suite, une fois leur diffusion achevée et dans l’hypothèse où les tournages n’auraient pas repris.

AVIS AUX FANS ⚠️

Le tournage de #PBLV est interrompu mais LA DIFFUSION DES ÉPISODES EST MAINTENUE tous les jours de la semaine à l'horaire habituel !

Stay tuned @France3tv 20h15 😉 https://t.co/hI9OjdSprH — Plus belle la vie (@PBLVofficiel) March 16, 2020



ANNONCES





Rappelons qu’une autre série produite par Newen est dans la même situation. Les tournages de « Demain nous appartient » ont eux aussi été suspendus sans conséquence pour l’instant sur leur diffusion à l’antenne.

« Un si grand soleil » a été plus durement frappé puisque France 2 l’a purement et simplement déprogrammé jusqu’à nouvel ordre.

Tournage de « Plus belle la vie » suspendu, mais…

Que cela ne vous empêche pas de rester fidèles à PBLV et notamment à l’épisode qui sera diffusé ce soir dès 20h20 sur France 3 ou en replay et streaming vidéo sur France.TV

>>> Notre dernière EXCLU sur PBLV en suivant ce lien.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.1 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

LIENS SPONSORISES