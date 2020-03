Un si grand soleil en avance : Soriano couvre Virgile (résumé + vidéo épisode n°404 du 13 mars 2020)

5 ( 7 )



Ce soir, après le report de la diffusion hier soir pour cause d’allocution présidentielle sur le coronavirus, votre série quotidienne « Un si grand soleil » est de retour. Et à la grande surprise de la police, Gérald Soriano va décider d’épargner Virgile en ne le chargeant pas au sujet de l’agression.

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h40 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 404

Soriano est réveillé, il est donc interrogé par la police. Alex et Manu se chargent de recueillir sa version des faits… Et contre toute attente, Soriano décide de couvrir Virgile, il assure qu’il n’a jamais pointé son arme sur lui, qu’il a simplement voulu lui faire peur et que le coup est parti uniquement parce qu’il lui a sauté dessus pour tenter de le désarmer !

Et tandis que Lucille fonce sans se poser de questions, au risque de semer le trouble, Manu tente le tout pour le tout pour faire réagir son ami. Quant à Antonin, il commence à nourrir d’horribles soupçons…



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 13 mars

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

