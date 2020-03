« Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac » en quotidienne dès ce mardi 24 mars 2020 sur M6

4.5 ( 8 )



« Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac » revient en quotidienne en lieu et place de l’émission « Chasseurs d’appart’ : qui peut battre Stéphane Plaza ? ». Et si ce soir l’émission immobilière de M6 sera toujours à l’antenne, elle cédera sa place dès demain à cette émission culinaire inédite. Rendez-vous tous les soirs de la semaine, à partir de ce mardi 24 mars 2020, dès 18h45 sur M6 et bien sûr en replay et streaming vidéo sur 6play.



Suite aux mesures de confinement en vigueur en France actuellement, M6 bouleverse ses programmes pour vous accompagner au quotidien

« Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac » c’est quoi ?

En live depuis sa cuisine, le Chef vous proposera de préparer un menu composé de 2 recettes pour 4 personnes simples et faciles à réaliser.

Les recettes et la liste des ingrédients seront à retrouver dès demain sur le site de “Cuisine AZ” et sur les réseaux sociaux de M6.



Lors de ces émissions, le chef sera accompagné :

🍳 De son commis, Jérôme Anthony, qui depuis sa cuisine à Nancy tentera de suivre à la lettre les bons conseils du chef.

🍳 De plusieurs familles dans différentes régions de France qui, elles aussi en duplex et en direct, essayeront de suivre les instructions du Chef.

🍳 D’invités surprises qui viendront cuisiner avec Cyril Lignac

Une première émission

Une première émission a été diffusée avec succès sur la chaîne ce samedi. En voici quelques images…

UN MOMENT DE PARTAGE, CONVIVIAL ET UNIQUE, à vivre en famille !

TOUS EN CUISINE, EN DIRECT AVEC CYRIL LIGNAC, EN QUOTIDIENNE À PARTIR DU MARDI 24 MARS À 18:45 SUR M6 et 6PLAY.

