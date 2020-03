Florent Foresti furieuse aux César, Cyril Hanouna révèle les coulisses et son salaire (VIDEO TPMP)

5 ( 3 )



Florence Foresti a fait parler le week-end dernier alors qu’elle était la maîtresse de cérémonie des César 2020. Une cérémonie au cours de laquelle Roman Polanski a été sacré Meilleur Réalisateur, ce qui a provoqué de vives réactions dans la salle et chez les téléspectateurs.

De son côté, Florence Foresti a choisi de quitter la scène et de ne pas revenir. Un départ salué par certains mais critiqué par d’autres, qui estimait qu’elle avait été payée par Canal+ pour rester jusqu’au bout.



Cette semaine dans son émission quotidienne de C8 « Touche pas à mon poste », Cyril Hanouna a révélé l’impressionnant salaire de Florence Foresti pour animer la cérémonie des César : 130.000 euros ! Un cachet impressionnant puisque pour comparaison, en 2016 elle avait elle-même touché 50.000 euros, et qu’en 2018 Manu Payet avait été payé 45.000 euros.

« Elle a touché 130.000 euros, dont 30.000 euros pour ses auteurs. Donc elle a touché pour elle entre 100.000 et 120.000 euros. » a déclaré Cyril Hanouna avant de prendre partie contre Florence Foresti : « quand on fait un travail, on le fait jusqu’au bout ».



Christophe Carriere a quant à lui expliqué que l’humoriste défend la cause des violences faites aux femmes et que « décemment elle ne pouvait pas rester ».

Cyril Hanouna a également fait des confidences sur ce qui se serait passé dans les coulisses des César : « Quand les patrons de Canal sont arrivés en loge à la fin de l’émission, elle était furieuse. Elle leur a dit que c’était inadmissible, qu’elle regrettait d’avoir dit « oui » à la présentation des César. Elle a foutu tout le monde dehors et ça s’est très mal terminé entre les grands patrons et elle »

