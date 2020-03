Katy Perry est enceinte

5 ( 3 )



Carnet rose pour Katy Perry, qui est actuellement enceinte de son premier enfant. La chanteuse de 35 ans a annoncé la bonne nouvelle qu’elle et son fiancé Orlando Bloom attendent un bébé ensemble dans son nouveau clip « Never Worn White », qu’elle a dévoilé mercredi soir.

À la fin de la vidéo, on peut voir Katy Perry berçant son ventre arrondi.



La chanteuse a ensuite fait un live sur Instagram, où elle a confié que le bébé doit naître durant l’été.

« Il se passera beaucoup de choses cet été », a déclaré Katy Perry. « Non seulement je donnerai naissance, littéralement, mais aussi au sens figuré à quelque chose que vous attendez. Alors appelons ça un coup double »



« Je suis tout excitée. Nous sommes excités et heureux et c’est probablement le plus long secret que j’ai jamais eu à garder. Et j’aime tout vous dire, mais je savais que je vous le dirais de la meilleure façon, et c’est à travers un morceau de musique parce que c’est comme ça que je vous parle. C’est ainsi que nous nous communiquons ensemble. »

