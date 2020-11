Coca-Cola révèle sa collaboration avec Katy Perry : le titre inédit Resilient

4.4 ( 7 )



Dans le cadre de la future campagne Coca-Cola qui sera dévoilée dans les prochains mois, la marque et Katy Perry se sont associées autour d’un nouveau projet musical, dans lequel ces deux icônes de la pop culture unissent leurs forces pour donner un nouvel élan d’optimisme.



« Resilient », titre issu du dernier album Smile de la star mondiale, a été remixé en collaboration avec Tiësto, DJ de renommée internationale, et complété par un featuring vocal de la star espagnole montante Aitana. Disponible dès à présent, « Resilient » se veut être un hymne positif et solidaire, à l’image de la prochaine campagne Coca-Cola.

Katy Perry témoigne : « Pour moi, la future campagne Coca-Cola illustre le fait de sortir grandi et de rester ouvert, malgré les défis que nous traversons. Je pense que la chanson « Resilient » s’inscrit parfaitement dans ce cadre, car être résilient, c’est se relever après une chute, grandir après un échec et accepter de relever le défi. J’ai adoré ce qu’Aitana a apporté à la chanson, et la façon dont elle fait évoluer le message vers l’importance d’être résilient en tant que groupe. Car il ne s’agit pas seulement de challenge personnel, mais de grandir ensemble ».

Walter Susini, Directeur marketing Europe de Coca-Cola, explique : « Depuis plus de 136 ans, CocaCola agit pour créer du lien social partout le monde. En réaction à la crise actuelle, nous avons d’abord lancé la campagne « Open like never before » (Plus Ouvert que jamais en France), une campagne qui met l’accent sur les bouleversements vécus par notre monde et la valeur de tous ces moments qu’on croyait acquis. En cette fin d’année 2020, nous avons souhaité collaborer avec Katy Perry pour faire passer un message d’espoir et d’optimisme, particulièrement à destination de la nouvelle génération. Le confinement a privé les jeunes de moments importants – que ce soit leur remise de diplômes ou le simple fait de pouvoir côtoyer leurs amis. Ce titre leur est dédié. »



Aitana : « Travailler avec Katy Perry sur l’un de ses singles, c’était comme un rêve devenu réalité ! La participation de l’extraordinaire Tiësto et la force du message Coca-Cola me font espérer que cette nouvelle version de « Resilient » apportera un peu de bonheur et de joie à tous ceux qui souffrent ou font face à des difficultés. »

Tiësto : « Que ce soit à travers ma musique ou mes lives, provoquer des moments qui font se sentir bien est l’un de mes leitmotiv favori. Je suis heureux d’avoir eu l’opportunité de me joindre à Katy Perry et Aitana pour ce projet avec Coca-Cola – notre mission est d’inspirer et d’insuffler un peu de bonheur, particulièrement pendant cette période difficile ! » Le single «

Resilient » est à retrouver ici

