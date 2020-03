« Plus belle la vie » actu : une actrice placée en quarantaine pour cause de Coronavirus ?

4.4 ( 7 )



« Plus belle la vie » actu. Le Coronavirus fait la une de tous les médias depuis plusieurs semaines déjà. Et alors que le virus continue de contaminer de plus en plus de personnes en France, il se murmure qu’une actrice de PBLV aurait été placée en quarantaine après un séjour en Italie.



Et c’est le magazine Télé-Loisirs qui s’est fait d’abord l’écho de la nouvelle sur son site internet rapportant les propos Christophe Louis, conseiller de programmes à France Télévisions.

« Plus belle la vie » actu : sauf que…

Pour autant notez que France 3 a démenti l’information précisant simplement que l’actrice, de retour d’un voyage en Italie, avait été simplement invitée à ne pas se rendre à une soirée privée. Pas de quarantaine donc pour cette actrice dont le nom n’a pas été communiqué. Elle devrait d’ailleurs tourner dans quelques jours.

Le tournage menacé ?

Selon le magazine de télévision, qui cite de nouveau Christophe Louis, le tournage n’est pas menacé dans l’état actuel des choses pour cause de Coronavirus. Mais les équipes s’adapteront si nécessaire en cas d’une aggravation de la situation qui nécessiterait un arrêt provisoire des tournages. En attendant toutes les mesures d’hygiène sont prises et aucun foyer n’a été signalé pour l’instant à Marseille.



