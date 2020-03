Katy Perry « terrifiée » à l’idée de devenir maman

5 ( 3 )



ANNONCES





Katy Perry, qui a annoncé sa grossesse la semaine dernière, a admis qu’elle était « terrifiée » à l’idée de devenir maman pour la première fois alors qu’elle révélait être enceinte auprès de ses collègues juges d’American Idol, dans l’épisode diffusé dimanche soir aux Etats-Unis.

La chanteuse a révélé la semaine dernière qu’elle et son fiancé Orlando Bloom attendaient leur premier enfant ensemble. Et elle a annoncé à Lionel Richie et Luke Bryan la bonne nouvelle dimanche soir dans l’émission de télé-crochet American Idol, version américaine de Nouvelle Star.



ANNONCES





« Je ne peux pas vous dire à quel point je suis excitée que nous ayons un quatrième juge dans l’émission cette année » a confié Katy Perry à ses collègues.

« Nous allons avoir un bébé … je suis terrifiée! » a-t-elle poursuivi.



ANNONCES





La chanteuse de 35 ans a également révélé en riant qu’elle avait hâte de se faire plaisir pendant sa grossesse : « Eh bien, je vais certainement grossir, alors il faut vous y préparer. Tout va être plus grand et meilleur lors de la troisième saison d’American Idol. »

Rappelons que Katy Perry et Orlando Bloom se sont fiancés l’an dernier.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

LIENS SPONSORISES