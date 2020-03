Nouvel indice pour l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » : un poisson rouge dans un bocal !

4.3 ( 11 )



Nouvel indice pour l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi ». Il était temps ! Un nouvel indice s’est un petit peu dévoilé aujourd’hui sur la fameuse étoile mystérieuse du jeu de Jean-Luc Reichmann « Les Douze coups de midi ». Si si, regardez bien en bas et à gauche de l’image…



Nouvel indice pour l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi »

Je vous le concède on un peu de mal à voir ! Et pourtant l’œil de Lynx Éric l’a vu ! Il y a bien un bocal avec un poisson rouge dedans. Quel rapport avec le personnage que nous recherchons ? On se le demande encore.

Sinon, et pour résumer l’émission d’aujourd’hui, rien d’autre à signaler. Victoire à 1.000 euros seulement pour Éric et donc 500 euros de plus pour sa cagnotte qui s’élève à 579.063 euros.



Et sinon

Ces indices, qui sont quand même un brin tirés par les cheveux, ne le mettent du tout sur la bonne voie puisqu’il a proposé aujourd’hui sans succès le nom d’Adriana Karembeu. Etant donné qu’on connaît la solution, on peut vous dire qu’il est a des années lumière de la bonne réponse.

On vous rappelle tout de même nos deux indices cadeaux :

– on n’aime pas forcément être invité à sa table.

– on peut dire de lui qu’il aime particulièrement les parcs d’attractions

Vidéo replay

Et si vous n’y étiez pas hier soir, laissez-vous vous proposer une petite vidéo replay. Miss France 2020 était en effet sur le plateau des 12 coups ce dimanche. Il aurait été dommage ne pas vous en faire profiter non ?

Retrouvez les « 12 coups de midi » ce mardi 11 mars 2020 dès 12 heures sur TF1 et à tout moment sur MYTF1 avec des vidéos bonus, des extraits et bien sûr le replay intégral des émissions.

