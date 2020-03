« Koh-Lanta » du 27 mars : émission écourtée mais riche en émotions avec la réunification (vidéo)

4.4 ( 13 )



« Koh-Lanta » du 27 mars 2020. Comme nous vous l’avons annoncé hier c’est une émission écourté de « Koh-Lanta l’île des héros » qui nous sera proposée en ce dernier vendredi du mois de mars, un vendredi supplémentaire de confinement pour tous les Français.



Pour cause de recettes publicitaires en chute libre et de fuite des annonceurs, mais aussi pour conserver un maximum de programmes inédits en stock, la chaîne a fait le choix de couper jusqu’à nouvel ordre les épisodes de « Koh-Lanta » en deux !

Ce soir donc c’est un épisode beaucoup plus court que la normale qui nous sera proposé dès 21h05 et jusqu’à 22h20 seulement.



Au programme de cet épisode pas comme les autres, un épisode synonyme de réunifciation, l’épreuve de confort puis le face-à-face des ambassadeurs.

Quant à l’épreuve d’immunité, il vous faudra patienter jusqu’à vendredi prochain pour la découvrir.

« Koh-Lanta » du 27 mars : pas d’éliminé ce soir ?

Alors pas d’éliminé ce soir ? Et si… car le terrible épreuve des ambassadeurs va frapper un grand coup. Et cette année le discussion des ambassadeurs sera inédite car ce ne seront pas un mais deux ambassadeurs par tribu qui viendront débattre, pour tenter de se mettre d’accord sur le prénom d’un aventurier à éliminer. Ce seront donc un héros et un nouvel aventurier qui représenteront leurs tribus respectives. Ils seront donc quatre face à face ! Objectif : désigner l’aventurier qui quittera définitivement l’aventure.

Parviendront-ils à se mettre d’accord, ou camperont-ils sur leurs positions ? Car attention, si nos binômes ne parviennent pas à se mettre d’accord, un duel pourrait décider à leur place.

Une chose est sûre, cette discussion des quatre ambassadeurs va venir tout bouleverser !

Les explications de Denis Brogniart

Pour ceux qui n’ont pas tout compris, voici les explications de Denis Brogniart en vidéo…

#KohLanta

L'heure de la réunification a sonné ! 😱

Ne manquez pas le rendez-vous inédit entre les ambassadeurs ! 🔥 Qui devra quitter l'aventure ?

📺La réponse DEMAIN à 21h05 sur @TF1 ! pic.twitter.com/Y6sL1HgIxw — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) March 26, 2020

L’heure de la réunification a sonné ! Ne manquez pas le rendez-vous inédit entre les ambassadeurs ce soir dans « Koh-Lanta : l’île des héros » à partir de 21h05 sur TF1 et MYTF1

